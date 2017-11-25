Украинцы разочарованы скидками в разрекламированную «черную пятницу»

Черная пятница в Украине имеет много хитростей, которые делают ее весьма не похожей на аналогичный день тотальных скидок за океаном. В США покупатели охотятся на дешевую технику, тогда как в нашей стране магазины предлагают на нее скидки достаточно номинальные. Специалисты говорят, что в разгар сезона цен просто так никто не будет снижать.

Обещанные рекламными объявлениями акции в 50-70% надо тщательно проверять. Особенно это стоит делать накануне, чтобы убедиться, что в избранных магазинах товар действительно подешевел. Самая популярная манипуляция перед распродажей – повысить цены.

"Вот смотрите: здесь было 2099, они наклеили сверху 2199. Дальше будут это перечеркивать и писать 2000, скидка", - демонстрирует на примере куртки бдительный покупатель.

Зато продавцы объясняют рост стоимости на 100 гривен курсом валют, а ни о каких скидках вообще не говорят.

В целом скидки касаются коллекций прошлых сезонов и товаров, что откровенно залежались на полках. В магазинах электроники даже откровенно предупреждают, что на большую экономию при покупке планшетов или смартфонов в Черную пятницу надеяться не стоит.

"Скидок типа 50% нигде не ждите. Вот честно. Там везде наценка очень маленькая стоит", - признался один из консультантов.

Особенностью таких торговых точек является то, что они предлагают скидки в несколько сотен гривен на планшеты или ноутбуки, которые в интернет-магазинах круглый год можно купить дешевле на несколько тысяч. Некоторые же вообще не ставят ценников, а стоимость товаров объявляют непосредственно заинтересованному покупателю, словно на базаре.

Украинцы такой Черной пятницей в основном разочарованы. Потому как приобрести по акции можно только часть товаров, а реальная экономия составит скромные 10-20%. "Могли бы и побольше сделать скидки. Это маркетинговая уловка, не стоит на нее вестись", - говорят покупатели. Американцам, которые покупают телевизоры за 10% их стоимости, украинцы могут только завидовать.

Реальные скидки отечественные магазины предложат ближе к Новому году и Рождеству. А до тех пор настоящую Черную пятницу в Украине могут почувствовать разве те шопоголики, которые заказывают товары в интернете на американских сайтах – там, в частности, можно выгодно купить гаджеты. Но на одежду, говорят знатоки, ожидаемых сумасшедших скидок на популярных среди украинцев сайтах пока нет.