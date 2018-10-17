Украинцы смогут делать бесплатные прививки в частных клиниках

Кабинет министров Украины обеспечил пациентам возможность бесплатно вакцинироваться в соответствии с календарем прививок в частных учреждениях здравоохранения первичного звена, а также у врачей, работающих в качестве физлиц-предпринимателей.

Соответствующий проект постановления о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, был утвержден на заседании правительства в среду.

"Ранее закупленные за бюджетные средства вакцины были доступны только для украинцев, которые шли в коммунальные учреждения здравоохранения первичного звена. Мы в новом постановлении создаем механизм распределения и перераспределения "государственных" вакцин среди всех медучреждений", – сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе заседания правительства в среду.

Кроме того, в соответствии с календарем прививок, иммунобиологическими препаратами, закупленными за бюджетные средства, будут также обеспечены родильные дома вне зависимости от формы собственности.

Принятый проект постановления также вносит изменения в механизм перераспределения бюджетных средств, предназначенных на закупку лекарств и медизделий. Как отметила и.о. министра, это позволит уже в 2018 году перераспределить около 1 млрд грн сэкономленных международными организациями средств, направив их на дополнительную закупку препаратов по наименее обеспеченным программам.

Кроме того, согласно утвержденному документу, лекарственные средства и изделия медназначения, закупаемые за средства бюджета, должны распределяться областными департаментами здравоохранения между медучреждениями в течение трех рабочих дней.