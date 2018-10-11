Украинцы смогут не переплачивать за тепло в квартирах

Теперь всем украинцам доступен поквартирный учет потребления тепла. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины.
Для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жильцов многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет собственников квартиры.
Выбор потребителями оптимальной системы индивидуального учета осуществляется при технической возможности инженерных систем и экономической целесообразности для каждого дома.