Украинцы смогут получить в Телеграме бесплатную правовую помощь

Начал работу Telegram-канал системы бесплатной правовой помощи. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В Telegram-канале будут публиковаться актуальные юридические советы, которые помогут лучше понимать свои права. Трудовое, семейное, пенсионное, земельное и другое законодательство с примерами из практики и советами относительно механизмов защиты нарушенных прав. Советы максимально адаптированы для людей, которые не знакомы с юридической терминологией, и подробно разъясняют правовые вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются в быту, на работе, во время отдыха или в семейных отношениях и т.п.

«Консультации готовят квалифицированные юристы системы бесплатной правовой помощи (БПП) из всей Украины. Тематика определяется на основании как обращений за правовой помощью, так судебных решений, новаций законодательства и главных тем в медийном пространстве. Только актуальные новости, полезная информация и примеры из практики», – подчеркнула заместитель Министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

Также информацию о работе системы БПП можно найти в социальных сетях: Facebook, Instagram, Y-tube, или же посетив официальный сайт legalaid.gov.ua.

По номеру 0-800-213-103 можно получить бесплатную консультацию и совет, как действовать для решения проблемы.