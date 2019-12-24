Украинцы смогут пользоваться безбумажными квитанциями

По данным пресс-службы ХОГА, правительство утвердило пилотный проект по использованию в Украине безбумажных квитанций.

Вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги люди смогут воспользоваться сервисом check.gov.ua.

«Уже через несколько дней ЦПАУ не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. Однако бумажными квитанциями можете пользоваться и в дальнейшем. Это ваш выбор!», – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Система будет работать просто. Потребитель предоставляет код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги.

Ревизор платежа проверяет его по этому коду на сайте check.gov.ua.

Необходимое программное обеспечение уже разослано в ЦПАУ и банки. До полноценного запуска осталось несколько дней.