Украинцы смогут растаможивать машины онлайн

Украинская таможня запускает услугу по онлайн-растаможке легковых автомобилей. Соответствующая услуга "ввоз легкового автомобиля" появилась в "Личном кабинете" на сайте Государственной таможенной службы Украины. Таким образом, это даст возможность гражданам самостоятельно декларировать легковые автомобили, которые завозятся в Украину для растаможивания.

С помощью этого сервиса можно создавать как предварительную, так и основную декларацию, отслеживать статус, получать уведомления в процессе оформления, прикреплять документы и изображения, а также получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.

В правилах подачи декларации сказано, что если документ не будет зарегистрирован в течение дня, то его нужно будет переподавать. Также сообщается, что перед подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования. А после ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку на счет соответствующей таможни.

Потенциально, это нововведение должно облегчить процесс растаможки автомобилей и уменьшить затраты на услуги таможенных брокеров.