Украинцы свободно пересекают границу со странами ЕС

11 июня 2017 г. 12:23
Источник: УНИАН
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В МИД советуют украинском в случае возникновения трудностей обращаться за консульской поддержкой.

В первые часы после вступления в силу безвизового режима сотни граждан Украины свободно пересекли границу со странами Европейского Союза.

«Безвиз - в действии. Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическому паспорту», - заявляют дипломаты.

«Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по состоянию на 5:35, измеряется сотнями. Консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска», - говорится в сообщении.

Также в МИД советуют украинском в случае возникновения трудностей обращаться за консульской поддержкой.

«Информируем, что с целью оперативного реагирования и создания благоприятных условий гражданам Украины для безвизового въезда в государства-члены ЕС в МИД создана рабочая группа, которая будет работать круглосуточно с 00 ч. 00 мин. 11 июня до 00 ч. 00 мин. 12 июня 2017 (по киевскому времени) по телефонам: 044-238-16-37, 044-238-18-54 и 044-238-17-49», - заявляли дипломаты.

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