Украинские политзаключенные, удерживаемые в РФ, получат ежемесячную финансовую помощь

Граждане Украины, которые незаконно удерживаются российскими оккупантами в Крыму, Донбассе и на территории России, смогут получить ежемесячную финансовую помощь от государства.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ - "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко".

Указом утверждено Положение о государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко, в котором предусмотрена процедура получения и определен круг лиц, которые могут обращаться в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ) с ходатайством о назначении государственной стипендии.

Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года.

В документе отмечается, что помощь будет предоставляться с 1 января текущего года в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц путем перечисления средств на лицевой счет стипендиата, открытый в банке, независимо от размера получаемой стипендиатом заработной платы, пенсии и других социальных выплат .

При этом добавляется, что в случае смерти стипендиата выплата назначенной ему государственной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором стипендиат умер.

В Указе также говорится о том, что для назначения стипендии нужно обратиться к МТОТ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.