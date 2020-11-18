Украинцы, вернувшиеся из-за границы, не обязаны делать тест на COVID-19

Граждане Украины не обязаны проходить тест на коронавирус для того, чтобы вернуться домой. В Минздраве рассказали о случае, когда моряков заставляли проходить тест на коронавирус в одном из аэропортов. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминстра здравоохранения Ярослав Кучер.

По его словам, если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, то можно предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту.

"Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции", - заявил Кучер.