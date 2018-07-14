В Турции скончался украинец, избитый до комы российским туристом

14 июля 2018 г. 17:55
Источник: Интерфакс-Украина
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В одной из больниц Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, который неделю пребывал в коме после того, как 7 июля его избил турист из Российской Федерации на курорте в Анталии.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в запорожском туристическом агентстве "Лига-Тур-Сервис", житель Запорожья умер в субботу около 10:00.

Информацию об этом турагентство получило от родственников пострадавшего.

В субботу днем в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим украинским туристом, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили.

Как сообщалось, 7 июля 2018 года 57-летний житель Запорожья получил тяжелые травмы вследствие того, что на территории гостиницы "Ganita holiday village" в г.Аланья, провинция Анталия его избил гражданин РФ. Запорожец в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию больницы в Алании, где находился в коме.

По имеющейся информации, конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.

По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция оштрафовала россиянина на 800 долларов после чего тот уехал домой в Россию.

 

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