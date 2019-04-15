Украинец пытался тайно перевезти через границу наркотик в банке со смальцем

На Гоптовке пограничники выявили гражданина Украины, который пытался незаконно переместить через границу наркотическое вещество растительного происхождения весом около 18 граммов.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, накануне в автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус сообщением «Константиновка-Москва», в котором в качестве пассажира следовал наш соотечественник, житель Донецкой области, 1972 года рождения.

Во время погранично-таможенного оформления на личные вещи гражданина среагировала служебная собака.

В ходе общего осмотра сумки с вещами мужчины пограничники и представители Государственной фискальной службы обнаружили в банке со смальцем воздушный шарик с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, вероятно, марихуаной, весом 18 граммов.

«Травку» изъяли в установленном порядке и вместе с владельцем передали представителям компетентных органов.

Мужчине грозит уголовная ответственность по статье 305 Уголовного Кодекса Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».