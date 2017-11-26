Украинец создал экзоскелет, помогающий тренировать мышцы при переломах или параличе конечностей

26 ноября 2017 г. 11:46
Источник: Новое Время
48 просмотров

Украинский инженер Антон Головаченко создал прототип экзоскелета: он разработал модули, которые одеваются на поврежденные конечности и помогают тренировать мышцы в случае переломов или паралича рук или ног.

Об этом сообщает ТСН.

Искусственные руки и ноги с серводвигателями, датчиками и программным обеспечением могут поднимать и опускать биологические конечности столько раз и в таком режиме, как их запрограммировали.

Пластиковые элементы специально сделаны подобными снаружи железным, потому что изобретатель является фанатом фильма Железный человек.

При написании программ под каждого отдельного клиента учитывается много факторов, в частности определенное врачом количество упражнений и нагрузок на конкретные мышцы, давление, пульс.

Мировым лидером в разработке экзоскелета является израильский изобретатель, создавший роботизированный костюм, который дает возможность ходить людям с критическими повреждениями позвоночника. Но цена израильского изобретения стартует от 70 тысяч долларов, а украинский прототип в разы дешевле – от 5 до 15 тысяч. В частности из-за того, что внешние детали печатаются на промышленных 3D-принтерах.

Изобретение уже тестируют в Гонконге, а в Украине почти год ждут разрешения на то, чтобы начать исследование модулей в больницах, где бы их использовали пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.