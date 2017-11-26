Украинец создал экзоскелет, помогающий тренировать мышцы при переломах или параличе конечностей

Украинский инженер Антон Головаченко создал прототип экзоскелета: он разработал модули, которые одеваются на поврежденные конечности и помогают тренировать мышцы в случае переломов или паралича рук или ног.

Об этом сообщает ТСН.

Искусственные руки и ноги с серводвигателями, датчиками и программным обеспечением могут поднимать и опускать биологические конечности столько раз и в таком режиме, как их запрограммировали.

Пластиковые элементы специально сделаны подобными снаружи железным, потому что изобретатель является фанатом фильма Железный человек.

При написании программ под каждого отдельного клиента учитывается много факторов, в частности определенное врачом количество упражнений и нагрузок на конкретные мышцы, давление, пульс.

Мировым лидером в разработке экзоскелета является израильский изобретатель, создавший роботизированный костюм, который дает возможность ходить людям с критическими повреждениями позвоночника. Но цена израильского изобретения стартует от 70 тысяч долларов, а украинский прототип в разы дешевле – от 5 до 15 тысяч. В частности из-за того, что внешние детали печатаются на промышленных 3D-принтерах.

Изобретение уже тестируют в Гонконге, а в Украине почти год ждут разрешения на то, чтобы начать исследование модулей в больницах, где бы их использовали пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата.