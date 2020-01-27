Украинка получила «Грэмми»

27 января 2020 г. 9:57
Источник: Укринформ
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Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила престижную музыкальную награду «Грэмми». Ее альбом The Poetry of Places победил в категории «Лучшая классическая сборник».

«Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на «отлично». Среди ее педагогов – Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине», – говорится на сайте Национального симфонического оркестра Украины.

Сейчас Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны. В Америке она известна активным исполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

 

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