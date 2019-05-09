Украинка заявляет о похищении ребенка: в дело вступил МИД

Украинка Анастасия Могенсен седьмой день проводит акцию под посольством Дании в Украине.

Женщина говорит, что находится под стенами посольства день и ночь уже седьмой день. Она держит в руках портрет двухлетнего сына Даниэля и рассказывает журналистам о своей семейной драме.

"Мы три года жили в браке в Дании. Наш сын родился в 2016 году, сейчас ему 2,5 года. Скоро будет год, как мы вернулись и вместе с сыном живем в Украине, в Запорожье".

По ее словам, недоразумения в семье произошли из-за того, что муж ее "жестко запугивал и угрожал". Женщина говорит, что хотела мирно решить конфликт и не обращаться в суд.

"Я просила его сначала найти выход - если бы он смог приехать в Украину, чтобы как-то сгладить конфликт. Но он не захотел. Он начал звонить-писать всем моим друзьям, что я украла у него ребенка", - рассказала она.

По ее словам, она с сыном не скрывалась, Ян знал их адрес, приезжал в гости. И вот недавно он сам подал на развод. У женщины все еще фамилия мужа.

"А второго мая он решил похитить ребенка",- говорит она.

2 мая полиция Запорожье объявила в розыск Даниэля Могенсен. По информации правоохранителей, отец вывез мальчика на машине в неизвестном направлении.

Анастасия рассказывает, что во время инцидента с Даниэлем тогда была ее мама, бабушка Даниэля.

"Даниэль ехал на велосипеде, она начала ему завязывать шапку, и в этот момент Ян и еще три огромные мужчины набросились на нее, начали душить, валили ее назад. В этот момент то один из мужиков, то Ян хватает Даниэля, пихает его в машину, садится, бабушка в шоке бежит за ребенком, открывает дверь, пытается его вытащить, но в этот момент ее хватают и начинают волочить по асфальту - всем телом, головой. Затем бросают ее на асфальт и уезжают ", - рассказала Анастасия.

Елена, мать Анастасии и бабушка Яна, стоит рядом с дочерью, пока она общается с журналистами. На ее лице до сих пор видны синяки.

Женщины обратилась в полицию. Правоохранители обнародовали приметы ребенка и просили сообщать любую информацию о его местонахождении.

В то же время, по словам Анастасии, сын находился на территории посольства вместе с отцом и двоюродной тетей Энн Хансен.

По мнению женщины, мужчина поехал в посольство, чтобы сделать ребенку паспорт для пересечения границы.

"Я прошу, молю пустить меня к ребенку", - говорит Анастасия.

Женщина жалуется, что представители посольства ее не пускают, а также не пропустили скорую, которую она вызвала, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.

Анастасия рассказала ВВС News Украина, что ей пообещали организовать встречу с представителями мужа, однако, когда она состоится, женщина не знает. С мужем она не общается.

Посол Дании в Украине Рубен Мадсен отказался комментировать инцидент по просьбе ВВС и посоветовал обратиться в МИД страны. В МИД Дании на запрос ВВС News Украина подтвердили, что на территории посольства в Киеве сейчас находятся трое датских граждан, однако отказались сообщать какие-либо другие подробности, ссылаясь на защиту персональных данных.

По словам Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, похищенный неделю назад в Запорожье Даниэль вопреки всем правилам и нормам содержится в Посольстве Дании в Украине.

На своей странице в Facebook он рассказал, что уже несколько раз разговаривал с Андерсом Самуэльсен, министром иностранных дел Дании, и его заверили, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

"Способствовать семейному примирению - непростое дело. Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь и без того сложной ситуации", - отметил господин Климкин.

Сейчас ВВС News Украина пытается получить комментарий от Яна Кога Могенсен.