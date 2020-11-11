Украинская полиция получит расширенные права на использование электрошокера

Кабинет министров согласовал законопроект о расширении прав для полиции на использование электрошокера. В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым допустимо применение устройства. Это решение было утверждено на заседании Кабмина в среду.

Согласно новому законопроекту, полиции разрешается использовать электрошокер при:

задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение и осуществляет физическое сопротивление полицейскому;

задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление и пытается сбежать;

задержании лица, осуществляещего вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи;

задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в частности полицейского.

По текущим правилам, полицейские могут применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека/объекта, находящихся под охраной или же при нападении животного, которое угрожает жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.

Новый законопроект еще предстоит утвердит депутатам Верховной рады.