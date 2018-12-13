Украинская православная церковь КП примет участие в Объединительном соборе

13 декабря 2018 г. 19:02
Источник: Интерфакс-Украина
Украинская православная церковь Киевского патриархата на заседании Архиерейского собора в четверг приняла решение об участии в Объединительном соборе по созданию единой поместной Украинской православной церкви епископата, представителей клира, мирян и монахов.
 
"Собор заслушал информацию о подготовке к Объединительному собору, который 15 декабря 2018 года созывается в Святой Софии Киевской. Было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению Святейшего Вселенского патриарха Варфоломея", - сообщает пресс-центр Киевской патриархии по итогам заседания Архиерейского собора УПЦ-КП.
 
Заседание состоялось в патриаршей резиденции в Киеве под председательством патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.
 

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