Украинская православная церковь МП будет переименована - ВР приняла закон

20 декабря 2018 г. 14:02
Источник: Гордон

Верховная Рада на заседании 20 декабря приняла в целом законопроект №5309 о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. 

За документ "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организаций" по поводу названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины" проголосовали 240 нардепов.

В тексте документа отмечается, религиозная организация "обязана в своем полном названии, указанному ее в уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также "с целью обеспечения общества полной и достоверной информацией". 

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. В ходе собора был избран предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Вселенский патриархат признал итоги собора и пригласил назначенного предстоятеля православной автокефальной церкви в Украине на Фанар 6 января 2019 года для вручения томоса. 

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