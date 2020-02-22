Украинская рэп-исполнительница посвятила песню погибшему харьковчанину

22 февраля 2020 г. 19:21
Источник: УНИАН
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Украинская рэперша Alyona Alyona представила новый трек "Коли ховають молодих", который уже успел тронуть сеть. Артистка призналась, что на написание песни ее вдохновила история 15-летнего Даниила Дидика, который погиб во время мирного шествия в Харькове.

"Как-то ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15-летнего парня Дани Дидыка, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове, в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них – похороны молодежи", – поделилась Alyona Alyona.

В день пятой годовщины трагедии певица презентовала особую песню под названием "Коли ховають молодих". Alyona Alyona посвятила ее Дане Дидыку и всем, кто ушел из жизни в юном возрасте.

"Трек "Коли ховають молодих" - это "ода памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир. Эта песня – воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", – добавила она.



 

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