Украинская Википедия достигла 700 тыс. статей

Количество статей на украиноязычной Википедии достигло 700 тыс., сообщила пресс-служба ОО "Викимедиа Украина".

"На тринадцатом году существования, 4 июня 2017 украиноязычная Википедия пересекла отметку в семьсот тысяч статей", – говорится в сообщении на сайте организации во вторник.

Отмечается, что юбилейной статьей стала "Открытый чемпионат Австралии по теннису 1987, мужчины, одиночный разряд". Статью создал Александр Тагаев, который с 2014 года совершил более 25 тыс. изменений и создал почти 2,5 тыс. статей, а также существенно дополнил около 100 статей. Побудительным мотивом своей волонтерской работы он назвал стремление увеличить объем украиноязычного контента в Интернете.

"Я пытаюсь противодействовать дальнейшей русификации, которая является "мягким" способом поглощения Украины Россией. Я начал писать, когда понял, что русификации продолжается и номинальный статус государственного языка и будто бы преподавание среднего образования ее не прекратили, а лишь замедлили. Остановить это может только альтернатива русскоязычному контенту в виде русскоязычного. Это не могут сделать маленькие сайты, но под силу такой большой коллективной работе как Википедия", заявил А.Тагаев.

Украинская Википедия - крупнейшая в истории энциклопедия на украинском языке. Она занимает 16-е место по количеству статей среди всех языковых разделов Википедии. В ней зарегистрировано более 360 тыс. пользователей, но в среднем лишь 2-3 тыс. из них являются активными, то есть осуществляют в течение месяца минимум одно изменение. В 2016 году Википедия росла в среднем на 160 статей в день, а ее страницы просмотрели 500 млн раз.

Главной целью Википедии является накопление и систематизация знаний из всех сфер жизни человека и передача их в свободной форме, которыми может воспользоваться или дополнить каждый человек, имеющий доступ к Интернету.

Общественная организация "Викимедиа Украина" проводит конкурсы и тренинги, направленные на привлечение новых редакторов, рост количества и качества статей украинской Википедии. Участники последнего конкурса статей - CEE Spring, который длился в течение марта-мая 2017 года и был посвящен странам Центральной и Восточной Европы, создали и улучшили почти 1400 статей.

