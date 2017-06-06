Украинские дороги попали в ТОП-10 худших в мире

06 июня 2017 г. 13:04
Источник: Новое Время
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Украина заняла 137 из 144 мест в рейтинге организации The World Economic Forum по качеству дорожного покрытия.

Об этом сообщает Автоцентр.

Специалисты изучили состояние дорог в 144 странах мира и оценивали их по 7-балльной шкале. Лучшие в мире дороги во Франции, эта страна получила наивысшую оценку в 6,5 балла. Второе место заняли ОАЭ, а третье - Сингапур. В десятку лучших также попали Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия.

Худшие дороги - в Молдове: эта страна получила всего 1,5 балла.

Ниже нашей страны оказались также Монголия, Гвинея, Румыния и Гаити.

Россия заняла 123 место.

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