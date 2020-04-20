Украинские медики вернутся из Италии на неделю позже, чем планировалось

Украинским медицинским работникам, которых отправили в Италию перенимать опыт борьбы с коронавирусом, еще на неделю продлили командировку. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, командировку украинским медикам продлили до 25 апреля. О продлении командировки, которая должна была закончиться 18 апреля, просили итальянские власти.

"Командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. Возвращаются они 25 апреля", - рассказал он.

Руководитель Минздрава отметил, что командировку продлили только после согласования с украинскими медиками.

Напомним, 4 апреля в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом отправились 20 украинских медицинских работников. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что в Италии украинские медики пробудут 14 дней, после чего вернутся домой.