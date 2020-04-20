Украинские медики вернутся из Италии на неделю позже, чем планировалось

20 апреля 2020 г. 14:14
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Украинским медицинским работникам, которых отправили в Италию перенимать опыт борьбы с коронавирусом, еще на неделю продлили командировку. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, командировку украинским медикам продлили до 25 апреля. О продлении командировки, которая должна была закончиться 18 апреля, просили итальянские власти.

"Командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. Возвращаются они 25 апреля", - рассказал он.

Руководитель Минздрава отметил, что командировку продлили только после согласования с украинскими медиками.

Напомним, 4 апреля в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом отправились 20 украинских медицинских работников. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что в Италии украинские медики пробудут 14 дней, после чего вернутся домой.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.