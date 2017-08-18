Все больше украинских студентов выбирают обучение за рубежом.

Денис Куценко студентом польского ВУЗа стал прошлой осенью. Сейчас у него каникулы, учеба начнется только в октябре, говорит парень и с нетерпением ждет возвращения в Краков. Ведь учеба у него теперь вызывает отнюдь не негативные эмоции.

Денис Куценко, студент польского ВУЗа:

Берешь, ходишь на пары, входишь в аудитории. Аудитории все красивые невероятно, как показывают в фильмах, там американских. У учителей микрофоны как в студиях. Все это транслируется на большие экраны. И сразу видно, что существует большая, массивная подготовка к самому предмету. Слушаешь учителя – это очень интересно

По данным статистики, ежегодно из нашей страны уезжает от 10 до 20 тысяч абитуриентов и эти показатели растут. Таким образом, около 90 тысяч украинцев сейчас получают образование за рубежом. При этом, с каждым годом иностранные ВУЗы усиливают свои требования. Так, чтобы поступить на бюджет в польский ВУЗ нужно иметь средний балл аттестата не ниже чем, 10,4. А еще подтвердить высокий уровень владения польским языком, пройти несколько уровней собеседования. На контракт поступить значительно легче, но язык изучать все равно придется, говорит Дарья Коробцова, представитель образовательной программы за рубежом.

Дарья Коробцова, представитель зарубежной образовательной программы:

Сейчас в европейских странах наблюдается кризис с точки зрения нехватки инженерных специальностей, сельхоз. направлений. В определенные годы наблюдался демографический кризис, поэтому своих ресурсов не хватает. Поэтому привлекают из-за рубежа студентов

В этом учебном году, уже традиционно, по количеству украинских абитуриентов лидируют ВУЗы Польши и Чехии. Постоянно увеличивается число украинцев в университетах Италии, Испании, Австрии, Великобритании, Швейцарии и даже Австралии.