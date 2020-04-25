Украинские студенты закончат учебный год дистанционно

Студенты высших учебных заведения закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий. По ее словам, МОН уже предоставил рекомендательное письмо вузам.

"Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из ситуации, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И учреждения высшего образования должны быть готовы завершить учебный год", - проинформировала она.

Мандзий добавила, что период проведения сессий не будет смещен, но ее могут сдавать в аудиториях, если будет смягчение карантина.

"То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, бесспорно, заведения высшего образования смогут организовать сессию в аудиториях", - сказала и.о. главы МОН.

Ситуация с выпускными экзаменами в вузах будет выглядеть также.

"Технические возможности учреждений высшего образования были. И они могут организовать этот процесс дистанционно", - добавила Мандзий.