Украинских туристов в Египте закрыли на карантин

15 марта 2020 г. 11:00
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Украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфрастурктуры Украины в Фейсбук.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5*, будут находиться на карантине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по окончанию карантина в случае невыявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов и с представителями МИД", - добавили в пресс-службе ведомства.

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