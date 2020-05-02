Украинским школьникам вновь будут преподавать "Основы семьи"

Министерство науки и образования Украины возобновило для учащихся старших классов изучение предмета "Основы семьи", после того, как в 2019 году отдельные отрывки учебника по этому предмету вызвали скандал из-за сексистских, антинаучных и дискриминационных утверждений. МОН разрешило возобновить учебный курс, при условии, что учебники будут переизданы, сообщил автор курса Адриан Буковинский.

Сайт образовательной программы Osnovy.info сообщил о том, что 9 апреля состоялось заседание научно-методической комиссии по проблемам воспитания детей и учащейся молодежи Научно-методического совета по вопросам образования МОН. Согласно протоколу №2 комиссия приняла "Возобновить действие одобрения для использования в учреждениях общего среднего образования образовательного комплекса "Основы семьи".

"25 ноября 2019 года Министерство образования приостановило действие грифа (одобрения) образовательного комплекса "Основы семьи" для учащихся 10-11 классов для использования в учреждениях общего среднего образования на основании обращения группы по несколько десятков родителей и выводов каких-то 5 общественных экспертов, заказанных либеральными силами. Адриан Буковинский и группа ученых активно работали над тем, чтобы восстановить действие грифа образовательного комплекса "Основы семьи" и так скорректировать программу, чтобы с одной стороны не нарушить ее содержание, а с другой - нивелировать спорные моменты, которые могли бы использовать оппоненты", - говорится в сообщении.