Украинским выпускникам отменили государственную итоговую аттестацию

18 июня 2020 г. 13:14
Источник: РБК-Украина
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В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Верховная рада одобрила законопроект президента Владимира Зеленского. За него проголосовали 356 нардепов.

Закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.

Согласно документу, на время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.

Данный проект Зеленский внес в Раду в среду, 17 июня.

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