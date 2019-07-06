Украинский политзаключенный Балух прекратил голодовку

Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования российскими властями, сообщила Крымская правозащитная группа.

По информации правозащитников, в пятницу, 5 июля, в колонию №4 г. Торжок (РФ) допустили украинского консула для посещения Балуха.

"Сейчас Балух находится в помещении камерного типа (ПКТ). Его туда поместили на 6 месяцев. Формально обосновывали это тем, что Балух является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка. По прибытии в колонию украинца постоянно по надуманным поводам отправляли в ШИЗО за "проступки", которые не предусматривают наказание в виде изолятора ", - говорится в сообщении правозащитной группы.

Отметим, украинский политзаключенный Балух с 29 марта находится в исправительной колонии города Торжок Тверской области. Он был осужден по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному, он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Однако 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.