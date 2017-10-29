Украинский стартап привлек $10 млн на разработку искусственного интеллекта для ухода за животными

Стартап с украинскими корнями намерен использовать машинное обучение для того, чтобы найти общий язык с "четвероногими друзьями", улучшить уход за ними и предотвратить их заболевания.

Компания Petcube объявила о привлечении $10 от Almaz Capital, AVentures Capital, Y Combinator и ряда других инвесторов.

Эти средства Petcube использует для разработки новых продуктов, развития маркетинга и расширение дистрибуции в Северной Америке и на мировом рынке. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В интервью CNBC основатель и генеральный директор Petcube Ярослав Ажнюк рассказал, что компания начала работу над программным обеспечением (ПО) с элементами искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Это позволит понять, что животные пытаются "сказать" своим хозяевам. Новое ПО должно предвидеть и предотвращать проблемы со здоровьем домашних животных, отметил Ажнюк.

По его словам, в долгосрочной перспективе Petcube поставил себе цель создать ПО с глубинным обучением (deep learning). Оно сможет анализировать большие массивы данных, полученных с подключенных к интернету камер. Это позволит человечеству больше узнать о поведении и настроение животных.