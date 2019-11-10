Украинское дерби. За порядком следит больше двух тысяч полицейских

В Харькове около 2400 правоохранителей следит за порядком во время футбольного матча на стадионе “Металлист” между командами “Шахтер” и “Динамо”.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

“Ожидается, что матч посетят до 25 тысяч болельщиков. Охрану публичного порядка и безопасности будут обеспечивать 1450 работников Нацполиции, 500 военнослужащих Нацгвардии, а также 450 курсантов ХНУВД и Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба”, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции призывают болельщиков не нарушать порядок.