Украинское дерби. За порядком следит больше двух тысяч полицейских

10 ноября 2019 г. 18:31
Источник: УНН
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В Харькове около 2400 правоохранителей следит за порядком во время футбольного матча на стадионе “Металлист” между командами “Шахтер” и “Динамо”.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

“Ожидается, что матч посетят до 25 тысяч болельщиков. Охрану публичного порядка и безопасности будут обеспечивать 1450 работников Нацполиции, 500 военнослужащих Нацгвардии, а также 450 курсантов ХНУВД и Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба”, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции призывают болельщиков не нарушать порядок. 

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