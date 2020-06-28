Украинское издательство выпустило Конституцию для детей

28 июня 2020 г. 20:00
Источник: Левый берег
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Украинское издательство Osnovy Publishing ко Дню Конституции издало книгу об Основном законе для детей.

"Год назад президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею - создать Конституцию Украины для самых младших. И вот результат - "Простая Конституция". Очень важно, чтобы украинцы с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - говорится в сообщении на странице Офиса президента в facebook.

В издательстве отметили, что над созданием книги работали юрист и психолог.

В ОП пообещали распространить "Простую Конституцию" в школах и библиотеках.

Сегодня президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал "уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти".

 

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