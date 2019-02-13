Украинское высшее образование ждут изменения: депутаты рассматривают новый законопроект

Новый законопроект, о котором говорили на выездном заседании, предусматривает внесение изменений в действующий Закон Украины «О высшем образовании». В нем учитываются вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются учреждения высшего образования.

В частности, низкий уровень знаний студенчества, преподавателей, миграция хороших специалистов, которые не имеют соответствующих условий развития в Украине, поэтому ищут перспектив за рубежом.

Законодатели считают, что эти и еще ряд других проблем высшего образования можно изменить с помощью инновационных блоков, предложенных законопроектом.

Тарас Кремень, народный депутат Украины

Ми запропонували в нашому Законопроекті розділити монополію ректора на три складових. Ректор повинен управляти навчально-виховним процесом, повинен з’явитися фінансовий директор, який буде відповідати за ефективність використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення освітніх послуг здобувачів освіти. І третя складова – це наглядова рада, яка буде дієвим інструментом, затвердження стратегії розвитку університету.

Таким образом, наблюдательный совет, который в настоящее время, по словам депутатов, не имеет достаточных полномочий, чтобы влиять на решения руководства вузов, и лишь выполняет волю ректора, станет действенным механизмом.

Александр Спиваковский, 1 заместитель председателя Комитета ВР по вопросам науки и образования

Ми пропонуємо елементи корпоративного управління для того, щоб повернути довіру до нашої вищої освіти. Блок другий (який зараз буде розглядатися) - це питання фінансування й моделей фінансування. Бо тільки одна модель – через державне замовлення, на жаль, вона дуже слабко працює, тому що університети фактично виживають. Вони не мають можливість оновлювати свою базу, оновлювати технології, проводити модернізацію, використовувати мобільність, у тому числі, із-за кордону. І третє питання, ми повинні зрозуміти, що відбувається на ринку освітніх послуг.

А рынок образовательных услуг сейчас диктует уже другие правила, чем еще несколько лет назад. С получением безвизового режима, студентам стало гораздо легче вступить в вуз за рубежом. Поэтому уровень украинского высшего образования должен становиться более конкурентоспособным.

Юлия Светличная, губернатор Харьковской области

Для того, щоб максимально використати усі можливості, які сьогодні є і в державі, і за межами нашої держави, ми повинні кооперуватися, розглядати різні шляхи. І звичайно, все що на регіональному рівні запровадити можливо, ми вносимо і в програму розвитку соціально-економічного, і розвитку освіти і науки, але, звичайно, потрібна підтримка з боку з боку законотворчого органу.

Оставлять без изменений систему высших учебных учреждений нельзя, уверены и руководители харьковских вузов.

Виктор Сударь, директор автотранспортного колледжа

Потрібно, щоб з нами спілкувалися депутати Верховної Ради, тоді вони у своїх рішеннях будуть більше знати наші проблеми і щось вирішувати. Я би не хотів казати про недоліки, я сказав би, що недостатньо приділено уваги фінансуванню навчальних закладів.

Проект решения еще будет дорабатываться, учитывая мнение образовательного сообщества. В силу он вступит, только если за него проголосует большинство депутатов.