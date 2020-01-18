Украинскому журналисту запретили въезд в РФ и Крым на 34 года

18 января 2020 г. 21:00
Источник: Новое Время
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Оккупационные власти запретили въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса Article 20 Тарасу Ибрагимову на территорию Крыма и РФ на 34 года.

Об этом Ибрагимов сам написал на своей странице в Facebook.

«До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым», — сообщил он.

По словам журналиста, причиной запрета стала личная неприязнь.

По данным СМИ, в качестве основания запрета в погранслужбе РФ сослались на норму федерального закона № 27 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», предполагающую запрет на въезд в Россию, «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

 

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