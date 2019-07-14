 

Украину сегодня накроют дожди

14 июля 2019 г. 11:25
Источник: УНИАН
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В воскресенье, 14 июля, на части территории Украины погода будет дождливой, а на остальной – солнечной и без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в среднем по Украине составит +21 - +23°, на юге столбики термометров поднимутся до +28°.

По данным Укргидрометцентра, в западной части, днем и в северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории солнечно и без осадков.

Ветер днем юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура +20 - +25°; в южной части днем +23 - +28°; в Карпатах +10 - +15.

В Киеве днем кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью +11 - +13°, днем +22 - +24°. На Киевщине днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура +20 - +25°.

 

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