Украли со счета все деньги: жительницу Балаклеи обманули неизвестные

22-летнюю местную жительницу Балаклеи обманули неизвестные злоумышленники.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка обратилась в полицию и сообщила, что с ее банковского счета исчезли 4500 гривен.

Полицейские установили, что заявительница разместила на одном Интернет-сайте объявление о продаже платья с условиями полной предоплаты за товар.

Покупатель быстро нашелся. Но при оплате заказа возникли проблемы.

Девушке позвонили якобы из банка и сообщили, что для получения денежного перевода ей необходимо пополнить счет.

Мошенники воспользовались доверием продавца. Кроме пополнения собственного счета на 4500 гривен, девушка предоставила все необходимые персональные данные неизвестному лицу.

Через несколько часов она поняла, что ее обманули: с ее банковской карты исчезли все деньги, "покупатель" тоже перестал выходить на связь.

Указанный факт внесен в Журнал единого реестра досудебных расследований по ч .1 ст .190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.