Украшает город или нагоняет депрессию? Новая работа Гамлета Зиньковского снова вызвала активное обсуждение в соцсетях

21 сентября 2018 г. 16:12
Автор: Лиза Василенко
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Мужчина, сидящий с опущенной головой и бумажным журавликом, а вверху надпись - "Я работаю никем". Новая работа Гамлета Зиньковского вызвала активное обсуждение среди горожан сразу после появления её на стене одного из зданий по улице Пушкинской. Страсти вокруг стрит-арта от харьковского художника не утихают уже несколько недель. С начала сентября каждая картина, которую создает Гамлет - новый повод для выражения разнообразных мыслей о его творчестве.

Анастасия и Александра:
 

Они украшают, красивые работы. Лучше пусть будут красивые стены, красивые улицы, чем на заборах непонятно что написано, на стенах.

Яков:
 

Я здесь живу, я лично не поклонник вот этой вот живописи так называемой в кавычках. Депрессивная, грустная, человек выходит из дома и читает "Я работаю никем" и тому подобное, "Запасной выход". И много художеств, которые депрессию нагоняют, ничего нет такого веселого.

Ионис та Ирина:

Ну это их мнение. Всегда есть хейтеры, это жизнь, но с их мнением тоже надо считаться. Почему нет?

Активное обсуждение творчества Гамлета началось после того, как жители дома по улице Гоголя, 2а зарисовали его работу серой краской. После этого стена превратилася в настоящую "стену раздора". Во время арт-войны харьковчане  размещали там послания разного содержания - писали нецензурные слова, а также изображали свое видение того, как должна выглядеть стена. Вскоре уже на здании по улице дарвина неизвестные демонтировали инсталляцию "Не фонтан". установленную Гамлетом еще в 2017 году к 100-летию одного из самых скандальных произведений в истории современного искусства - работы "Фонтан" художника Марселя Дюшана. Сам Гамлет споры относительно его работ в данный момент комментировать отказывается и отмечает, что все его внимание сейчас приковано к созданию новых картин.

Гамлет Зиньковский, художник:

Це мене не стосується, ну моя робота взагалі не інтерв'ю зараз давати, а довішувати ножиці та писати он на стіні. А завтра піти і зробити якийсь стріт-арт, ото моя робота.

 

Тем временем, харьковчане продолжают оставлять подписи под петицией на сайте горсовета, где её автор, Артем Приходько, просит признать работы Зиньковского муралами, а действия неизвестных, соответственно, вандализмом. В течение двух недель инициативу поддержали больше тысячи горожан.

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