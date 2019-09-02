Укравтодор назвал причину обрушения моста на окружной

Как сообщили в Укравтодоре, была установлена причина разрушения моста в Харьковской области, которое состоялось на прошлой неделе, — это проезд и торможения перегруженного грузового транспортного средства

К такому выводу пришли эксперты, проводившие комиссионный осмотр путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге М-18-1 (подъезд к Международному аэропорту "Харьков" на участке км 0+518 в г. Харьков).

В результате осмотра установлено, что при проезде и торможении перегруженного грузового транспортного средства произошло разрушение части ригеля опоры вследствие среза консольной части со стороны пролета. Такие разрушения происходят мгновенно и отследить их возникновение и развитие во времени при эксплуатации невозможно.

В комиссии принимали участие: эксперт по обследованию зданий и сооружений ГП " ГосдорНИИ; руководитель, главный инженер и ведущий строительный эксперт "Укрглавмостоэкспертиза"; научный сотрудник кафедры мостов, конструкций и строительной механики ХНАДУ.

Сейчас на мосту осуществляются аварийные работы по укреплению сооружения от дальнейшего разрушения.

Скорость движения железнодорожного транспорта под сооружением остается ограниченной.

Напомним, на прошлой неделе дорожники установили посты дежурства, блоки, светоэлементы и обратились в полицию по организации круглосуточного дежурства правоохранителей на перекрытом участке. А ранее в сети появилось видео очевидцев проезда фуры через минуту после разрушения части путепровода.