Укрпочта предупреждает о новой схеме мошенничества по электронной почте

06 декабря 2020 г. 11:11
Источник: Корреспондент.net
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Укрпочта предупреждает о новой схеме кражи денег. Мошенники совершают кражу через e-mail рассылку от имени компании. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.

"Уважаемые клиенты! Некоторые из Вас получили на email рассылку якобы от Укрпочты письмо с требованием заплатить 2.15 пошлины на международную посылку. Это мошенничество! И не с целью собрать 2.15, а с целью собрать номера кредитных карточек для дальнейших списаний", - написал он.

Смелянский предупредил, что Укрпочта не рассылает электронные письма, более того, не хранит в базе электронные адреса клиентов.

"Ни в коем случае не нажимайте на ссылку и не давайте номер Вашей карточки. Мы делаем все возможное, чтобы установить источник (это уж точно не Укрпочта), чтобы предотвратить потери клиентов", - заверил он.

Ранее Министерство внутренних дел предупредило украинцев о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram, когда злоумышленники просят одолжить у человека деньги, представляясь его другом. 

 

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