"Укрпочта" сообщает о задержках посылок из Китая

03 февраля 2020 г. 14:13
Источник: РБК-Украина
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Из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Как там отметили, из-за проблем с сообщением общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Также напомнили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за коронавируса.

"Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

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