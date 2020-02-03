"Укрпочта" сообщает о задержках посылок из Китая

Из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Как там отметили, из-за проблем с сообщением общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Также напомнили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за коронавируса.

"Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.