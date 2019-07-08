 

"Укрпочта" выпустила конверт в поддержку пленных моряков

08 июля 2019 г. 18:03
Источник: Гордон
12 просмотров

"Укрпочта" выпустила конверты с надписью "Украина ждет вас" и изображением кораблей в море.Конверт с картиной художницы Беаты Куркуль "Маленький кораблик, возвращайся домой", которая была создана в поддержку украинских военнопленных моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива, выйдет тиражом 50 тыс. экземпляров.

Художница рассказала, что создала картину через несколько дней после захвата 24 украинских моряков.

"Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков – со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию более чем из 20 картин с этими тремя кораблями", – рассказала Куркуль.

Отмечается, что тираж конверта – 50 тысяч экземпляров. Погашение конверта специальным почтовым штемпелем было запланировано на 7 июля. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.