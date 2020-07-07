"Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет с мобильного приложения "Дія". Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Студенты при посадке в поезд вместо пластикового оригинала могут предъявить цифровой документ с мобильного приложения "Дія". Цифровой студенческий билет так же позволяет путешествовать на поезде со скидкой 50%", - говорится в сообщении.

В компании замечают, что цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковый оригинал: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки. Льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и учащимся профессионально-технических учебных заведений.

Путешествовать со скидками с е-студенческим можно в: общих и плацкартных вагонах, вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения, всех вагонах региональных поездов, поездах пригородного сообщения.

Однако, при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена ​​полная стоимость билета.

Также Укрзализныця принимает цифровые ID-карту, заграничный биометрический паспорт и водительское удостоверение с приложения "Дія".