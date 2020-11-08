"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на станции в "красных" зонах

Укрзализныця открывает продажу билетов на ряд ранее закрытых станций. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября возобновить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, так как компания строго придерживается противоэпидемических мер", - отметили в пресс-службе УЗ.

С 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

№ 3/4 Запорожье - Ужгород;

№ 10/9 Мариуполь - Киев;

№ 17/18 Харьков - Ужгород;

№29/30 Киев-Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 91/92 Львов - Киев;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№107/108 Одесса-Ужгород;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 145/146 Киев - Измаил;

№ 217/218 Киев - Рахов;

№ 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Также, с 00:01 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон. До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится согласго установленному порядку.

Напомним, ранее Укрзализныця временно прекратила продажу билетов на отдельных железнодорожных станциях.

Через неделю "Укрзалізниця" решила возобновить продажу билетов из станций в Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Сумах, которую ранее запретили из-за попадания регионов в "красную зону".