"Укрзализныця" поможет пассажирам с доставкой багажа

"Укрзализныця" вводит доставку ручной клади до или с поезда, с вокзала на вокзал и адресную - от двери до двери.

Как сообщает пресс-служба компании, новая услуга будет предоставляться уже с 3 февраля этого года в пилотном режиме на четырех вокзалах и в трех поездах. В частности, будет доступна на вокзалах Киев-Пассажирский, Днипро, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днипро - Киев - Днипро, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.

"Укрзализныця делает очередной вклад в улучшение сервиса для своих пассажиров. Конечно, пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью", - прокомментировал член правления компании Марчин Целеевский.

В частности, пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная - от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечному адресу. Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери.

Услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда. К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.