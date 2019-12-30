"Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовое Верхнеторецкое

30 декабря 2019 г. 17:00
Источник: Левый берег
31 просмотр

"Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, впервые с 2014 года возобновив пригородное движение на участке между станциями "Фенольная" (Новгородское) и "Скотоватая" (Верхнеторецкое).

Об этом говорится на сайте компании.

С 30 декабря до станции "Скотоватая" будут курсировать две пары пригородных электропоездов из Славянска - утром и вечером. Раньше они ездили только до "Фенольной".

"Кроме назначения поездов дальнего следования, которые соединяют восток страны с другими регионами, мы развиваем и местные железнодорожные перевозки. Летом восстановили движение на участке Волноваха - Южнодонбасская. А сейчас, в преддверии новогодних и рождественских праздников, мы восстанавливаем движение до станции Скотоватая", - приводятся в сообщении слова главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Подготовка железнодорожной инфраструктуры велась вместе со штабом Операции объединенных сил, Главным управление Национальной полиции и при содействии Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Был восстановлен поврежденный обстрелами фасад здания вокзала "Скотоватая", отремонтировали систему отопления и внутреннюю отделку. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

Также на участке "Скотоватая - Фенольная" отремонтировали устройства сигнализации и связи. Уложен пешеходный переход на 35 км ПК 10 перегона "Скототватая - Петруньки".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.