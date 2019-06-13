Улицу Гольдберговскую частично перекроют на сутки

13 июня 2019 г. 18:25
30 просмотров

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Киевской до ул. Полтавской, будет запрещено с 11:00 14 июня до 11:00 15 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

По данным Департамента инфраструктуры, объезд закрытого участка будет оргнизован так: ул. Гольдберговская - ул. Киевская - ул. Батуринская - ул. Полтавская - ул. Гольдберговская.

Автобус №211э при движении в сторону ул. Грековской будет курсировать следующим образом: ул. Гольдберговская - ул. Киевская - ул. Батуринская - ул. Полтавская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту.

Изменения связаны с реконструкцией трамвайного переезда. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.