Улицу Гольдберговскую частично перекроют на сутки

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Киевской до ул. Полтавской, будет запрещено с 11:00 14 июня до 11:00 15 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, объезд закрытого участка будет оргнизован так: ул. Гольдберговская - ул. Киевская - ул. Батуринская - ул. Полтавская - ул. Гольдберговская.

Автобус №211э при движении в сторону ул. Грековской будет курсировать следующим образом: ул. Гольдберговская - ул. Киевская - ул. Батуринская - ул. Полтавская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту.

Изменения связаны с реконструкцией трамвайного переезда.