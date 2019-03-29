Улицу Скрипника будет перекрыта до 1 апреля

29 марта 2019 г. 20:04
49 просмотров

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 18:00 31 марта до 18:00 1 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам -  Пушкинской, Жен-Мироносиц, Сумской. 

Напомним, сегодня движение по этой улице также было запрещено в связи с тем, что в Центре культуры Киевского района, где располагаются помещения Окружной избирательной комиссии №169, выдавали бюллетени членам избирательных участков. 

.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.