Улицу Сумскую в центре временно перекроют из-за праздничного шествия

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пл. Свободы до пл. Конституции, будет запрещено с 14:00 8 марта на время проведения мирного шествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, мирное шествие по ул. Сумской проведет ОО «Харьковское женское объединение «Сфера».

На этот период ряд автобусов изменят маршруты и будут объезжать закрытый участок следующим образом:

- автобусы №20э, 217э: ул. Университетская - спуск Соборности - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы – пр. Науки и далее по маршруту;

- автобусы №78э, 202э: ул. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;

- автобус №119э: ул. Вернадского - пер. Подольский – пл. Павловская - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы - пр.Науки и далее по маршруту.

Также с 14:00 до 16:00 8 марта будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пр. Независимости до пл. Конституции.