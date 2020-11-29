Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

29 ноября 2020 г. 14:18
Источник: Левый берег
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Умер британский актер, бодибилдер и тяжеловес Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн".

Как пишет bbc.com  британец умер 28 ноября на 85 году жизни, после непродолжительной болезни.

Проуз родом из Бристоля. В юности посещал Бристольский грамматическую школу.

Перед работой в кино он тренировал Кристофера Рива для роли Супермена.

Первой ролью Проуз в кино стала роль монстра Франкенштейна в "Казино Рояль" по роману Яна Флеминга о Джеймсе Бонде в 1967 году.

В Британии Проуз также знаменитый ролью супергероя по имени Человек Кодекса Зеленого Креста - персонажа, который объяснял детям правила дорожного движения. За эту роль Проуз получил Ордена Британской империи.

 

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