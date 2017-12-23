Умер астронавт, впервые вышедший без страховки в открытый космос

23 декабря 2017 г. 13:40
Источник: Корреспондент.net
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Брюс Маккэндлесс известен тем, что в 1984 году вышел в космос на пилотируемом маневрирующем модуле.

Американский астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории человечества выход в открытый космос без страховки, скончался 21 декабря в возрасте 80 лет, сообщает NASA.

"Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его всегда будут помнить по легендарной фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле", − отметил директор NASA Роберт Лайтфут.

Маккэндлесс закончил Стэнфордский университет, служил в качестве пилота Военно-морских сил США, а позднее вошел в набор астронавтов NASA. Также он участвовал в установке крупнейшего космического телескопа Hubble.

Во время своего первого полета в космос в 1984 году Маккэндлесс вышел в открытый космос с помощью Установки для перемещения и маневрирования космонавта.

В свободном полете без технической связи с кораблем Маккэндлесс был шесть часов.

Позднее NASA запрещала к использованию MMU, сочтя ее слишком опасной.

Видео: 

Astronaut Bruce McCandless II Floats Free in Space

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