Умер бывший главный архитектор Харькова Юрий Шкодовский

На 73-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни бывший главный архитектор Харькова, бывший ректор Харьковского национального университета строительства и архитектуры Юрий Шкодовский.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, выразив соболезнования родным и близким покойного.

По данным горсовета, Юрий Шкодовский скончался накануне, 14 мая.

Справка. Юрий Михайлович Шкодовский - кандидат архитектуры, профессор, заслуженный архитектор Украины, Почетный гражданин Харьковской области. Родился 16 ноября 1947 года в поселке Новая Водолага Харьковской области. В 1971 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт.

С 1965 по 1983 года Шкодовский работал в институте «Укргорстройпроект». С 1983 по 2001 годы работал в Харьковском горисполкоме. С 1994 по 1998 года был заместителем начальника Главного управления градостроительства и архитектуры Харьковского горисполкома и одновременно, с 1994 по 2001 год, - главным архитектором Харькова. С 1998 по 2001 год - начальник управления градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета.

С 2001 года Юрий Шкодовский стал начальником управления градостроительства и архитектуры Харьковской облгосадминистрации.

С 2011 по 2019 год был ректором и заведующим кафедры урбанистики Харьковского национального университета строительства и архитектуры.

Юрий Шкодовский является одним из авторов памятника знаменитому архитектору Алексею Бекетову, который установлен возле ХНУСА.