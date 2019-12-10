На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров.

В сентябре президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия".