Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

10 декабря 2019 г. 19:29
Источник: 112.ua
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На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным РЕН ТВ, Лужков скончался в одной из клиник города Мюнхена, где ему делали  операцию на сердце. 

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров.

В сентябре президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия". 

 

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